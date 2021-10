Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a responsabilizat miercuri Europa pentru criza gazelor naturale, deoarece nu a încheiat suficiente contracte de livrare pe termen lung cu Moscova, promovând astfel creșterea record a prețurilor, scrie AFP."Întreaga lor politica a fost sa iasa…

- Grupul rus Gazprom, operatorul Nord Stream 2, a anuntat inceperea operatiunii de umplere cu gaz a conductei submarine. Gazoductul face legatura directa intre Rusia si Germania si permite redirectionarea livrarilor de gaze rusesti care in prezent trec prin Ucraina pentru a ajunge in Europa.

- Operatorul controversatei conducte Nord Stream 2 a anuntat luni demararea operatiunii de umplere cu gaz, pentru prima data, transmite DPA potrivit Agerpres. Luna trecuta, grupul rus Gazprom a anuntat finalizarea lucrarilor de constructie la gazoductul Nord Stream 2, care este compus din doua linii…

- Preturile record la gaze naturale, inregistrate in ultima perioada in Europa, ar putea urgenta acordarea aprobarilor necesare pentru demararea livrarilor de gaze intre Rusia si Germania prin gazoductul Nord Stream 2, sustin analistii intervievati marti de Reuters. Saptamana trecuta, grupul…

- Lucrarile de constructie la gazoductul Nord Stream 2 s-au finalizat pe 10 septembrie, iar preturile record la gaze naturale, înregistrate în ultima perioada în Europa, ar putea urgenta acordarea aprobarilor necesare pentru demararea livrarilor de gaze între Rusia si Germania…

- Un consilier in domeniul energiei din SUA a avertizat ca „sunt in joc vieti ale oamenilor“ daca Europa intra in iarna cu rezerve reduse de gaze si cu pericolul livrarilor reduse de la exportatori, scrie Mediafax. Amos Hochstein, consilier principal pentru securitatea energetica al presedintelui…

- Berlinul a pierdut un apelul la Curtea Europeana de Justitie pentru anularea unei decizii a unei isntante inferioare de limitare a accesului Gazprom la conducta OPAL, care leaga gazoductul Nord Stream al producatorului rus de gaze de Germania, transmite Reuters. Cea mai inalta instanta europeana…

- Cancelarul german Angela Merkel l-a asigurat luni pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski ca țara sa va ramâne un teritoriu de tranzit al gazelor catre Europa dupa finalizarea gazoductului Nord Stream 2 care leaga Rusia de Germania ocolind Ucraina, potrivit AFP.„Pentru noi, Ucraina…