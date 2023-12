Parlamentul Romaniei a fost martorul unei scene șocante pe 19 decembrie, cand liderul formațiunii AUR , George Simion, a adresat amenințari grave și injurii senatoarei independente Diana Șoșoaca. Incidentul a avut loc in timpul dezbaterilor privind proiectul bugetului de stat pentru 2024, iar consecințele se resimt in intregul peisaj politic. Inregistrarile video care au circulat in mediul online arata momentul in care Simion a amenințat-o pe Șoșoaca cu agresiunea sexuala și i-a adresat injurii vulgare. Totul a avut loc dupa ce aceasta incerca sa-l filmeze indeaproape și sa-i adreseze intrebari…