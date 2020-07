Conglomeratul american 3M s-a asociat cu MIT pentru dezvoltarea un test rapid cu antigen pentru Covid-19

Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu facut public recent de Institutul Național de Sanatate Italian arata ca țânțarii nu transmit coronavirusul. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a spus anterior ca nu exista dovezi ca boala poate fi transmisa de aceste insecte, care sunt capabile sa transmita malarie, febra…

- Statele Unite ale Americii vor sa faca un efort masiv de testare a celor mai promițatoare vaccinuri pe mai mult de 100.000 de voluntari, pentru a incerca sa livreze unul sigur și eficient pana la finalul anului, arata oamenii de știința care conduc acest proiect uriaș, citați de Reuters.Proiectul va…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca dupa 1 iunie va avea loc o testare nationala pentru Covid-19. Obiectivul acesteia va fi verificarea imunizarii populatiei si a modului in care evolueaza epidemia din tara noastra. Testarea nationala ar urma sa se faca in colaborare cu Organizatia Mondiala…

- Autoritațile au anunțat, vineri, noi decese in randul persoanelor confirmate cu noul coronavirus la nivel național, astfel ca bilanțul pierderilor de vieți in randul pacienților infectați cu COVID-19 ajunge la 898. Inca 10 decese au fost anunțate in aceasta dimineața de Grupul de Comunicare Strategica,…

- Peste 300.000 de persoane din Marea Britanie s-ar fi lasat de fumat in timpul crizei de coronavirus, dupa ce mai multe studii au aratat ca obiceiul ii face mai vulnerabili in fața virusului, potrivit unui sondaj citat de The Guardian. Potrivit unui studiu realizat in comun de YouGov și Action on Smoking…

- Insa anul trecut, Institutul Național pentru Alergii și Boli Infecțioase, organizația condusa de Dr. Fauci, a finanțat oamenii de știința de la Institutul de Virologie Wuhan și alte instituții pentru a cerceta coronavirusul de la lilieci. In 2019, cu sprijinul NIAID, Institutului Național de Sanatate…