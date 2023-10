Conflictul din Orientul Mijlociu se agravează. Israelul bombardează aeroporturi din Siria Televiziunea de stat siriana a anuntat ca Israelul a lansat joi atacuri asupra principalelor aeroporturi, din capitala Damasc si din orasul Alep, in nordul tarii, relateaza Reuters. Canalul media local Sham FM a declarat ca apararea aeriana siriana a raspuns la ambele atacuri. Potrivit sursei, au fost inregistrate pagube, dar nu si victime pe aeroportul din Alep. Sham FM nu a spus insa nimic despre impactul atacului asupra aeroportului din Damasc. Echipe tehnice au fost trimise sa determine amploarea pagubelor la ambele situri, a declarat Ministerul sirian al Transporturilor. Surse militare au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

