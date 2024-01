Conflict pe o stradă din Blaj: Tânăr de 23 de ani, amenințat de un bărbat. Ce măsuri au luat polițiștii Conflict pe o strada din Blaj: Tanar de 23 de ani, amenințat de un barbat. Ce masuri au luat polițiștii Un tanar de 23 de ani a fost amenințat cu acte de violența de un barbat de 37 de ani din Blaj. Evenimentul s-a produs in noaptea de duminica spre luni, pe o strada din oraș. Barbatul a fost reținut de polițiști. Potrivit IPJ Alba, luni, 15 ianuarie 2024, polițiștii de ordine publica din Blaj […] Citește Conflict pe o strada din Blaj: Tanar de 23 de ani, amenințat de un barbat. Ce masuri au luat polițiștii in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SCANDAL la Blaj: Un barbat ar fi amenințat un tanar de 23 de ani, cu acte de violența, in plina strada. A fost reținut de polițiști SCANDAL la Blaj: Un barbat ar fi amenințat un tanar de 23 de ani, cu acte de violența, in plina strada. A fost reținut de polițiști La data de 15 ianuarie 2024, polițiștii…

- Femeie agresata intr-o mașina, pe o strada din Blaj. Ce s-a intamplat și ce masuri au luat polițiștii Un barbat este cercetat penal dupa ce și-ar fi lovit iubita, in mașina, pe o strada din municipiul Blaj. Polițiștii au emis ordin de protecție. Potrivit IPJ Alba, joi, 4 ianuarie, in jurul orei 1.20,…

- Scandal intr-o familie din Saliștea: Barbat agresat și amenințat de propriul fiu. Ce masuri au luat polițiștii Un barbat din Saliștea, județul Alba, a fost agresat fizic și amenințat de fiul sau. Scandalagiul se afla sub influența bauturilor alcoolice, iar incidentul a avut loc marți, 12 decembrie.…

- O mare desfașurare de forțe de ordine a avut loc luni, 4 decembrie, pe strada Henri Coanda din municipiul Sibiu, unde un barbat de 37 de ani a amenințat cu un cuțit trecatorii și a taiat anvelopele a opt mașini. Barbatul a fost imobilizat de polițiști și a fost internat la Spitalul de Psihiatrie, transmite…

- La data de 26 noiembrie 2023, in jurul orei 20.00, polițiștii rutieri din Blaj, in timp ce acționau pe raza municipiului, au depistat un minor in varsta de 17 ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Cercetarile sunt continuate…

- Barbat prins in timp ce conducea mașina pe o strada din Blaj cu permisul suspendat. S-a ales cu dosar penal Un barbat de 64 de ani din județul Sibiu a fost prins pe o strada din Blaj, in timp ce conducea cu permisul suspendat. Barbatul s-a ales cu dosar penal. Potrivit IPJ Alba, sambata, 11 noiembrie,…

- Accident la Sanmiclauș. Biciclist lovit de un autoturism, pe o strada din localitate. Ce au descoperit polițiștii Un barbat de 29 de ani aflat pe bicicleta, a fost transportat la spital, duminica seara, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier produs in Sanmiclauș. Barbatul se afla sub influența…

- Scandal intr-o familie din Campeni: un barbat și-a amenințat soția. Ce masuri au luat polițiștii Un barbat de 70 de ani din Campeni s-a ales cu ordin de protecție și cu dosar penal, dupa ce a amenințat-o pe soția sa. Potrivit IPJ Alba, la data de 18 octombrie 2023, polițiștii din Campeni au fost sesizați,…