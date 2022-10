Confesiunile ucigașului de la mall Andrea Tombolini, șomerul in varsta de 46 de ani care joi a injunghiat cinci persoane intr-un mall din Assago, in apropiere de Milano, omorand una și ranind alte 4, este acuzat de omor și tentativa de omor multiplu . Ce l-a motivat sa faca așa ceva, ce le-a spus procurorilor? Confesiunile ucigașului de la mall releva ceva incredibil. Andrea Tombolini era invidios ca a vazut „oameni fericiți”. Tombolini are la activ o internare in secția de psihiatrie și o revenire la spital pentru ca și-a provocat singur rani la fața și craniu, scrie Il Messaggero. „I-am vazut pe toți acei oameni fericiți, care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

