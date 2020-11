Stiri pe aceeasi tema

- Am putea avea in curand un vaccin anti-COVID cu o eficienta de peste 90% in prevenirea bolii, dar ne asteapta multe obstacole in calea imunizarii in masa, ne avertizeaza specialistii. Nu ne putem gandi la incheierea pandemiei mai devreme de sfarsitul anului 2021 sau inceputul anului 2022.

- Sistemul informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat prin care IMM-urile afectate de pandemia de COVID-19 pot primi sprijin financiar este dezvoltat, gazduit si administrat din punct de vedere tehnic de Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS).Sistemul SII-IMM-COVID este operation-alizat…

- Al doilea val al pandemiei de coronavirus ii lovește puternic pe europeni, mai ales din cauza anotimpului rece, care ii determina pe oameni sa se intalneasca in spații inchise, unde probabilitatea de...

- Județul Brașov a intrat de astazi sub cod roșu COVID-19, ca urmare a depașirii incidenței de 3 cazuri la mia de locuitori. La nivel national, Romania a depașit pragul de 5000 de cazuri de infectari in 24 de ore. In acest context, liderul social-democraților brașoveni reacționeaza dur la adresa guvernului…

- Actorul Florin Zamfirescu, 71 de ani, a declarat, sambata, la Antena 3, ca, din cauza pandemiei de coronavirus, munca sa de artist a fost serios afectata.Asta dupa ce, in contextul pandemiei de COVID-19, activitatea teatrelor din Romania a fost suspendata din martie pana in septembrie.”Personal, pandemia…

- Pandemia de COVID-19 blocheaza transferurile interspitalicești. Reprezentanții Spitalului Municipal Urzicnei susțin faptul ca dureaza mai bine de 3 ore ca pacienții sa fie transferați catre o unitate medicala din Capitala. De o luna și jumatate, unitatea medicala trateaza doar cazurile de COVID-19,…

- Adelina Pestrițu a anunțat ca are COVID-19 și urmeaza sa fie internata. Vedeta a dezvaluit care au fost primele simptome și cum se simte. Adelina Pestrițu trece prin momente grele dupa ce a fost testata pozitiv pentru COVID-19. Aceasta a facut un InstaStory chiar din parcarea spitalului unde aștepta…