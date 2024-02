Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 22 februarie 2024, Excelența Sa Doamna Evangelia GRAMMATIKA, noul Ambasador al Republicii Elene la București, a efectuat o vizita oficiala la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), unde s-a intalnit cu prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul UAIC. La intalnire au mai participat prof.…

- Fundația Culturala Dalles a Academiei Romane invita publicul joi, 22 februarie 2024, la conferința „Brancuși sau despre sublim“, susținuta de prof. univ. Sorin Alexandrescu, membru de onoare al Academiei, profesor la Universitatea din București și la Universitatea din Amsterdam. Evenimentul va avea…

- Dan Negru recunoaște ca i s-a propus de mai multe partide politice sa candideze la primaria Timișoara, orașul in care el s-a nascut. Pentru Fanatik, prezentatorul de la Kanal D a explicat ca nu vrea sa se implice in politica, ca nu e atras deloc de acest domeniu. Deși e stabilit de ani de zile la București,…

- Fiul generalului Petru Baiceanu, sef al Directiei Generale de Informatii a Armatei, se afla printre victimele incendiului de la Ferma Dacilor, au confirmat, miercuri, surse judiciare, potrivit Agerpres. Este vorba despre Vlad Baiceanu, un student in varsta de 21 de ani. Vlad Baiceanu, in varsta de…

- Vlad Baiceanu, 21 de ani, student la Universitatea din București, care și-a pierdut viața carbonizat la Ferma Dacilor, este fiul generalului Petru Baiceanu, șeful Direcției Generale de Informații a Armatei, și al Elenei Baiceanu, directoare in Direcția Generala de Administrare a Marilor Contribuabili…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” (UMFCD) din București a obținut, pentru prima data, acreditare instituționala internaționala pe baza standardelor World Federation for Medical Education (WFME), conferita de Independent Agency for Accreditation and Rating (IAAR) pentru o durata pe…

- Cercetatori romani de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geo-ecologie Marina ( GeoEcoMar ) și Universitatea din București au intrat in Cartea Recordurilor. Echipa a descoperit proporțiile imense ale celui mai mare lac din istoria planetei Pamant: Paratethys. Guinness World…

