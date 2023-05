Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis și Asociația Consultanților in Management din Romania (AMCOR) organizeaza o conferința regionala interactiva in care se vor aborda cele mai noi informații privind Fondurile Europene disponibile pentru organizațiile din Regiunea Vest in 2023.

- In perioada 12 – 16 iunie 2023, Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș vor conduce o misiune economica in Letonia, prilej cu care se va organiza un forum bilateral de afaceri la Riga. Cu aceasta ocazie, CCIR intenționeaza sa…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Dambovița, in parteneriat cu Consiliul Județean Dambovița , ADR Sud Muntenia, impreuna, cu AMCOR, a organizat Conferința „Noi Soluții de Finanțare Europeana in Anul 2023” – Oportunitați de Finanțare in Regiunea Sud Muntenia, fiind abordata o tema de permanent…

- DIGITALIZAM VESTUL, un proiect de sprijinire a angajaților și angajatorilor din Regiunea Vest in domeniul alfabetizarii digitale și a TIC. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de beneficiar și S.C. DIACOSTAMPET SRL partener in cadrul Proiectului “Digitalizam Vestul”, cofinanțat…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis și Camera de Comerț Italiana pentru Romania, in baza parteneriatului de colaborare dintre cele doua organizații, continua organizarea evenimentelor cu caracter inovator in domeniul sanatații cu un seminar de prezentare a experienței italiene in tratamentele…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis prin Direcția Instruire, Formare și Perfecționare Profesionala organizeaza in data de 27 aprilie 2023 o noua sesiune a cursului INTRASTAT. Instrastat este un sistem de colectare a datelor statistice folosit de catre toate companiile din țari membre ale…

- Pentru prima data in afara capitalei, Ambasada Irlandei in Romania sarbatorește Ziua Naționala a Irlandei la Timișoara. Evenimentul este organizat in colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și marcat printr-o recepție oficiala care va avea loc la Centrul Regional de Afaceri al…

