Conferință națională, la final de săptămână „Turneul generalului Berthelot in Transilvania și Banat la sfarșitul anului 1918 și inceputul anului 1919“ este titlul conferinței ce se va desfașura pe 15 și 16 noiembrie la Arad. Evenimentul ii va aduce in orașul nostru pe prof.univ.dr. Ioan Bolovan, prorectorul Universitații „Babeș Bolyai“ din Cluj-Napoca, membru corespondent al Academiei Romane, director al Institutului de Istorie „George Barițiu“ al Academiei Romane, prof. H.C. Josef Wolf de la Institutul de Studii Regionale a Șvabilor Dunareni din Tubingen, prof.univ.dr. Dumitru Preda, fost ambasador al Romaniei in Republica Cuba, prof.univ.dr.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Stiri pe aceeasi tema

