Stiri pe aceeasi tema

- Maine, Razvan Popescu implinește 44 de ani, dar a fost surprins in direct de nașul lui, Dan Negru, mai devreme. Prezentatorul TV este plecat in Franța, dar nu a putut rata acest moment important din viața finului. Și soția lui Razvan Popescu, Angela, i-a urat „La mulți ani!” in direct.

- Luam in calcul și discutam cu partenerii noștri din partea Comisiei Europene daca putem sa gasim o soluție in așa fel incat sa finanțam și firmele care nu au un bilanț pozitiv, pentru a putea sa-i ajutam intr-adevar sa depașeasca acest moment poate mai dificil din perspectiva lor, a declarat Razvan…

- Operațiunile de reorganizare sunt un subiect de interes in contextul noilor modificari fiscale, societațile fiind tot mai interesate sa-și consolideze operațiunile și sa-și eficientizeze structurile. Insa fiecare operațiune vine cu avantajele și consecințele aferente, fiscale și financiare, și ar trebui…

- O inregistrare video il arata pe Klaus Schwab, fondatorul și președintele Forumului Economic Mondial, spunand ca inteligența artificiala ar putea sa inlocuiasca alegerile. Schwab spune ca a auzit „temeri” cu privire la modul in care ar putea fi folosita tehnologia „predictiva”si il intreaba pe interlocutorul…

- Din 2021, Cuza este noua vedeta de la Radio ZU. Artistul a acceptat propunerea lui Razvan Popescu de a-i fi partener de emisiune, astfel, pe cei doi ii putem asculta de luni pana joi, de la 16:00 la 18:00, iar vineri pana la ora 19:00. Totodata, Cuza nu este liber nici in weekend, caci este […] The…

- De Sarbatori, deși onorariile vedetelor se dubleaza, tot mai mulți artiști refuza tentantele oferte, in valoare de mii de euro. In exclusivitate pentru Playtech Știri, soliștii Elena Merișoreanu și Constantin Enceanu au explicat de ce nu vor urca pe scena de Craciun, in timp ce Sofia Vicoveanca, Raluca…