Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat sambata la o dezbatere dedicata gestionarii riscurilor, amenintarilor si provocarilor de securitate in Europa Centrala si de Est, inclusiv in regiunea Marii Negre, in cadrul careia au mai participat premierul Estoniei si ministrul de Externe al Croatiei. Potrivit unui comunicat al MAE, Bogdan Aurescu a participat, in calitate de vorbitor, la o dezbatere dedicata gestionarii riscurilor, amenintarilor si provocarilor de securitate in Europa Centrala si de Est, inclusiv in regiunea Marii Negre, si rolului formatelor regionale, ca Bucuresti…