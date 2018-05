Stiri pe aceeasi tema

- Petre Daea, ministrul agriculturii, a declarat in cadrul Conferinței Capital – Agricultura 2018 ca in Romania trebuie majorate efectivele de animale și pasari pentru ca astfel sa fie consumata in țara producția majora de porumb pe care o avem.

- Directorul general al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, Adrian CHESNOIU si Directorul general adjunct, Daniel CRUNTEANU, au primit in cursul acestei saptamani, vizita unei delegatii din partea Agentiei de Plati pentru Agricultura, Pescuit si Dezvoltare Rurala din Croatia. In cadrul intalnirii…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca elibereaza adeverinte pentru beneficiarii Masurii 14T (fosta Masura 215) – Plati privind bunastarea animalelor, Campania 2018, care intentioneaza sa acceseze credite. APIA elibereaza adeverinte pentru fermierii care vor sa ia…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca pana la acest moment au fost depuse, in cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plata in anul 2018, un numar de 79.393 cereri, pentru o suprafata de 221.301 hectare.In conformitate cu Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii…

- Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale (AFIR) vine în sprijinul beneficiarilor publici ai Programului Naional de Dezvoltare Rural 2014 &ndash 2020 (PNDR 2020) prin punerea la dispoziie a unei informri sintetice privind etapele pe care acetia trebuie s le parcurg dup încheierea Contrac...

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) anunta ca, incepand cu data de 1 martie 2018, prin cererea unica de plata, fermierii pot accesa fonduri europene pe baza deschiderii unor angajamente in cadrul masurilor de agro-mediu si clima (Masura 10), agricultura ecologica (Masura 11) si pentru…

- Prin accesarea acestor masuri, IMM-urile evita procedurile nationale stufoase, incoerente si care fac din fondurile europene o „Fata Morgana”! Desi Romania se afla la mijlocul perioadei de programare 2014-2020, gradul de absorbtie a fondurilor europene este cel mai mic din Uniunea…