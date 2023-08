Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre Sepsi vs FCU Craiova a deschis etapa a 2-a din SuperLiga. Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe FC U Craiova cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a doua a Superligii de fotbal. In minutul 89, Sepsi a reușit sa deschida scorul. Aganovici a centrat…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a asistat, vineri seara, la meciul de fotbal dintre echipele Sepsi OSK si FC U Craiova, disputat pe Arena Sepsi la Sfantu Gheorghe si incheiat cu victoria gazdelor.

- Viktor Orban se afla in Romania inca de miercuri pentru a participa la ediția din acest an a Universitații de Vara „Tusvanyos” de la Baile Tușnad și a profitat de ocazie sa asiste la partida dintre Sepsi și FCU Craiova. De altfel, nici nu este pentru prima data cand premierul Ungariei vine la un meci…

- Am fost la Ozun, Barcani și Targu Secuiesc, cele trei localitați din Covasna declarate stațiuni turistice de interes local din 2023. 35 de localitați din Romania, sate sau comune, au fost declarate in 2023 zone de interes turistic. In total, avem acum 54 de stațiuni de interes național și 147 de stațiuni…

- Gospodarie Comunala SA a finalizat inlocuirea conductei pe strada Fabricii din Sfantu Gheorghe conform graficului de lucru, astfel incat compania Geiger, care realizeaza asfaltarea, sa poata continua lucrarile fara probleme. „Finalizarea lucrarilor de pe strada Fabricii a fost in mod clar in fruntea…

- O unitate de invatamant din municipiul Sfantu Gheorghe si o pensiune din localitatea Cernat, care a gazduit o tabara pentru copii, au fost amendate de Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorului (CJPC) Covasna, potrivit Agerpres.Potrivit sefului institutiei, Mircea Diacon, inspectorii aflati…

- Rezultate remarcabile obținute de Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe la „Cupa Ronin 2023”, Ediția a II-a la Ju-Jitsu, desfașurata la Targu Mureș. Palmaresul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe s-a mai imbogațit cu patru medalii pe care sportivii Secției Arte Marțiale le-au obținut…

- Un patinoar artificial modern, care va include si un centru de recuperare medicala pentru sportivi, va fi construit in municipiul Sfantu Gheorghe cu sprijinul Companiei Nationale de Investitii (CNI), a anuntat primarul Antal Arpad. Patinoarul va fi ridicat in vecinatatea Arenei Sepsi si a stadionului…