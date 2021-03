Confederația Operatorilor și Transportatorilor atrage atenția că statul le permite asiguratorilor să se declare pe pierdere: 'Banii sunt transferați în afară' Statul le permite asiguratorilor sa se declare „pe pierdere”, deși au ramas cu un surplus de cel puțin 20% din sumele incasate pentru perioada in care a fost instituita starea de urgența, iar banii sunt transferați in afara țarii, arata Confederația Operatorilor și Transportatorilor COTAR, relateaza Mediafax. Confederația a transmis Guvernului și Parlamentului un memoriu prin care raspunde la trei intrebari esențiale pentru 8 milioane de șoferi și unor instituții care de 30 de ani nu și-au indeplinit atribuțiile. Principalul efect al restricțiilor de anul trecut a fost reducerea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

