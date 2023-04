Stiri pe aceeasi tema

- FC Arges a anuntat, joi, ca fotbalistul Arnold Garita a fost exclus din lot ca urmare a unor probleme de indisciplina de la antrenament, potrivit news.ro."Ca urmare a problemelor de indisciplina aparute la antrenamentul echipei de miercuri seara, conducerea clubului FC Arges a luat decizia excluderii…

- Marian Copilu, fost președinte la CFR Cluj și CSU Craiova, a semnat cu Petrolul Ploiești! Multiplul campion alaturi de CFR și-a asumat și rolul de investitor și va fi numarul 1 in conducerea clubului. Tratativele dintre Marian Copilu și conducerea Petrolului Ploiești s-au concretizat in aceasta seara.…

- Fotbaliștii de la FCSB au aflat de demisia lui Leo Strizu abia cand și-au facut apariția la interviurile de la finalul meciului cu Petrolul, incheiat 4-1, semn ca tehnicianul nu a avut un discurs de adio in fața vestiarului. „Nu știu ce sa va zic. Acum, cand veneam la zona mixta, am aflat și eu. Nu…

- Conducerea clubului de baschet BC Primo Carei ne invita la Oradea ca sa facem galerie pentru tinerii careieni ce vor evolua in cadrul campionatului NEXT STAR. Dragi suporteri ai clubului , Va invitam sa veniți sa susțineți echipa noastra de babybaschet la campionatul desfașurat pe data de 11.02 organizat…

- Fotbaliștii de la Unirea Dej, aflați in cantonament in Turcia au transmis un mesaj la puțin timp dupa producerea cutremurului devastator de duminica noaptea. Un cutremur cu magnitudinea 7,8 a lovit in noaptea de duminica spre luni sudul Turciei, in apropiere de orasul Gaziantep, a raportat Serviciului…

- "In ultima perioada, conducerea Sportul Șimleu Silvaniei a purtat discutii cu fostul international, iar pe pagina oficiala de Facebook a clubului chiar ii ura bun venit lui Laszlo Sepsi. Insa discutiile s-au impotmolit. Conducerea gruparii de sub Magura s-a reorientat, iar noul presedinte al clubului…

- Fanii celor de la Real Madrid, care poarta insemne ale clubului, nu vor putea intra pe stadionul celor de la FC Barcelona, „Camp Nou”. Real Madrid și FC Barcelona se vor intalni in semifinalele Cupei Regelui Spaniei. Turul se va juca la Madrid, pe „Santiago Bernabeu”, pe data de 2 martie. Returul se…

- Teihnicianul echipei Dinamo, Ovidiu Burca, a sustinut, miercuri, o conferința de presa, in care i-a criticat pe jucatorii care au refuzat sa se antreneze la inceputul saptamanii. Antrenorul a declarat ca jucatorii au picat testul loialitatii.„Sunt suparat pentru ca tot ceea ce am incercat sa construim…