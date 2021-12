Conducerea CEO anunță că zilele de grevă trebuie recuperate Conducerea Complexului Energetic Oltenia le-a comunicat protestatarilor din carierele miniere ca zilele de greva trebuie sa fie recuperate. Lucrul a fost oprit inițial la Cariera Miniera Jilț Sud, dupa care au urmat proteste la Cariera Miniera Jilț Nord. Sute de salariați din cele trei schimburi au venit la locul de munca, insa au refuzat sa lucreze. Oamenii cer sa iasa la pensie la 52 de ani, in baza Legii 197 care trebuie sa fie modificata, plus acordarea sumei de 500 de lei la salariul de baza, incepand de luna viitoare. Daniel Burlan, managerul Complexului Energetic Oltenia, a transmis protestatarilor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

