- Joi, 25 noiembrie, un numar de 2 119 de arme, 50 000 de gloanțe și 142 de accesorii și componente pentru arme au fost distruse prin topire la Chișinau, cu sprijinul Uniunii Europene și al PNUD. Lotul de arme distrus a fost acumulat în ultimii doi ani de catre Inspectoratul General…

- Expertul Scott Gottlieb a transmis un mesaj pe Twitter in care atrage atenția asupra unei noi variante Delta, cunoscuta ca Delta Plus. Mesajul sau a venit in contextul in care Marea Britanie, acolo unde Delta Plus a fost semnalata, inregistreaza creșteri accelerate in ultimele zile a cazurilor de infectare.…

- Andrei Baciu, secretar de stat in ministerul Sanatatii, a declarat ca o experta OMS, care va asista guvernul in criza sanitara, va aduce in Romania 34.000 de teste PCR și 200 de concentratoare de oxigen, informeaza G4media . Experta trimisa de Organizația Mondiala a Sanatații in Romania pentru a asista…

- Presedintele Romaniei și ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, participa la a 76-a sesiune a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, care se desfasoara la New York.

- Despre anunțarea în cautare a lui Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor și Veaceslav Platon se știe doar din declarațiile procurorilor și ale reprezentanților MAI. În realitate, numele acestora nu figureaza nici în listele infractorilor anunțați în cautare de pe site-ul Interpol,…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea din Geneva iși propune sa controleze fulgerele. Experții au amplasat un laser masiv in varful muntilor Santis din Alpii elvetieni, la o inaltime de 2.500 de metri, pe care il testeaza pentru eficiența lui in calitate de paratrasnet de inalta tehnologie, scrie…

- Afganistanul, tara deja foarte saraca, risca sa se scufunde si mai mult în saracie daca nu se actioneaza rapid, a declarat joi directoarea pentru Asia si Pacific a Programului de Dezvoltare al ONU (PNUD), Kanni Wignaraja, potrivit AFP și Agerpres.În prezent, 72% din populatie traieste…