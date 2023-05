Netflix si-a actualizat termenii privind utilizarea conturilor. Compania le-a transmis tuturor abonatilor prin e-mail noua schimbare in politica de conturi, conform careia acestea devin de acum nominale. Astfel, incepand cu data de 23 mai, utilizarea contului la comun in afara locuintei personale va fi posibila prin adaugarea unui extra abonat, care va fi taxat cu 2.90 euro pe luna, potrivit Mediafax . „Un cont Netflix este destinat folosirii de catre o singura locuinta. Toate persoanele care locuiesc acolo pot folosi Netflix oriunde s-ar afla (acasa, in deplasare, in vacanta) si pot beneficia…