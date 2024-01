Condiții de iarnă pe mai multe drumuri din România: Utilaje de deszăpezire acționate în județele Buzău, Iași, Maramureș și Mureș Traficul se desfașoara in condiții de iarna, fara restricții majore, pe drumurile din cateva județe, inclusiv pe autostrazi. Centrul Infotrafic al Poliției Romane a emis sambata dimineața un avertisment cu privire la condițiile de iarna pe mai multe drumuri din țara, inclusiv in județele Buzau, Iași, Maramureș și Mureș. Se acționeaza cu utilaje de deszapezire pentru a menține siguranța traficului. In aceste județe, se circula in condiții de iarna, insa nu au fost impuse restricții semnificative de trafic. Utilaje de deszapezire sunt active pentru a imbunatați condițiile de circulație. Pe autostrazile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

