Stiri pe aceeasi tema

- CEAȚA SCADE VIZIBILITATEA IN TRAFIC! SPORIȚI ATENȚIA! REDUCEȚI VITEZA!Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, sunt semnalate mai multe zone de pe raza județelor Alba, Covasna și Harghita, unde vizibilitatea in trafic este redusa sub 200 de metri,…

- Vizibilitatea este scazuta in trafic, duminica dimineața, pe mai multe drumuri din țara din cauza ceții. Polițiștii rutieri le recomanda șoferilor sa circule cu prudența, informeaza Mediafax.Centrul Infitrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, duminica dimineața, sunt semnalate…

- Circulație in condiții de ceața și ploaie pe drumuri din mai multe județeSe circula sambata dimineața in condiții de ceața pe A3, A1 și A10, dar și pe drumuri din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita și Valcea. De asemenea, in alte județe circulația se desfașoara in condiții de ploaie, informeaza…

- Se circula cu dificultate din cauza ceții, joi dimineața, pe mai multe drumuri din tara. Vizibilitatea este sub 200 de metri, iar in unele zone chiar sub 50 de metri.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, sunt semnalate mai multe zone de pe…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 08:00, sunt semnalate mai multe zone de pe raza judetelor Cluj, Salaj, Bistrita Nasaud si Harghita, unde vizibilitatea in trafic esteredusa sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri, din cauza cetii. Recomandam…

- Este ceața densa pe mai multe drumuri din județele Valcea, Brașov, Harghita, Sibiu și Alba, circulația rutiera desfașurandu-se cu dificultate.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, pe mai multe artere rutiere de pe raza județelor Valcea, Brașov,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora ndash; 07:40, pe mai multe artere rutiere de pe raza judetelor Valcea, Brasov, Harghita, Sibiu si Alba, ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri. La aceasta ora, nu…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza printr un comunicat ca astazi, 31 august 2023, in intervalul orar 8:00 16:00, pentru a permite efectuarea unor lucrari de asfaltare a carosabilului, circulatia este inchisa pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata…