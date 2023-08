Condimentul care ar putea ajuta regenerarea creierului

Turmericul este condimentul mai puțin folosit in bucataria romaneasca, dar care poate fi un aliat bun in procesul de regenerare al creierului. Introducerea turmericului in alimentația noastra și consumul regulat ajuta la menținerea sanatații creierului și il ajuta in procesul de regenerare independent, conform unui studiu publicat in revista „Stem Cell Research and Therapy”, preluat de stiripesurse.ro . Turmericul ar putea deschide noi cai in dezvoltarea unor medicamente pentru accidentele vasculare cerebrale și afecțiunilor cum ar fi Alzheimer, arata cercetarorii intitulului de Neuroștiințe și…