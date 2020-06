Stiri pe aceeasi tema

- Medicul de pe ambulanta Mihaiela Elena Duta, care l-a preluat de la stadion pe fotbalistul dinamovist Patrick Ekeng, ce a murit in urma cu 4 ani, dupa ce s-a prabusit pe teren in cadrul unui meci, a fost condamnata, joi, de magistratii Judecatoriei Sectorului 2 la 1 an si 6 luni de inchisoare cu suspendare.…

