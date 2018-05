Condamnare definitiva pentru fosta angajata CEC Bank care a delapidat peste 1 milion de euro

Stiri pe aceeasi tema

- O fosta angajata a CEC Bank Agentia Zlatna acuzata ca a delapidat milioane de lei si sute de mii de euro a fost condamnata luni de Curtea de Apel CA Alba Iulia la 5 ani si 6 luni inchisoare, dupa ce la Tribunalul Alba primise 3 ani de inchisoare, informeaza Agerpres.ro.l CA Alba Iulia a admis apelurile…

- Luni, 21.05.2018, Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat decizia definitiva in urma judecarii in apel a dosarului cunoscut opiniei publice sub denumirea „Dosarul delapidarii de peste 1 milion de euro de la o agentie bancara din Zlatna”. Curtea de Apel Alba Iulia a admis apelurile declarate de Parchetul…

- Fosta angajata a CEC Bank Zlatna Elena Metesan, acuzata ca si-a insusit peste un milion de euro, bani depusi de peste 150 de clienti, a fost condamnata, luni, la Curtea de Apel Alba Iulia, la cinci ani si sase luni de inchisoare cu executare, pentru delapidare. Decizia este definitiva.

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat astazi, 21 mai 2018, sentinta definitiva in dosarul fraudei de peste un milion de euro de la agentia CEC Bank din orasul Zlatna. Inculpata judecata pentru infractiunea de delapidare, Elena Metesan, a fost condamnata la pedeapsa de 5 ani si 6 luni de inchisoiare…

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat luni, 21 mai 2018, sentinta definitiva in dosarul fraudei de peste 1 milion de euro de la agentia CEC Bank din orasul Zlatna. Inculpata judecata pentru infractiunea de delapidare, Elena Metesan, a fost condamnata la pedeapsa de 5 ani si 6 luni de inchisoiare pentru…

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat decizia finala in cazul fostei angajate CEC Bank Zlatna, care a delapidat peste 1 milion de euro. Femeia a fost condamnata la 5 ani și 6 luni de inchisoare cu executare. Luni 21.05.2018 Curtea de Apel Alba Iulia s-a pronunțat decisiv in cazul fostei angajate a…

- Trimis in judecata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta, Neculai Sandu, fostul primar al localitatii Turcoaia, judetul Tulcea, a fost condamnat in prima instanta la inchisoare cu suspendare. Mai mult, fostul edil a fost obligat sa presteze 60 de zile munca neremunerata in folosul comunitatii,…

- Un barbat a fost condamnat definitiv la 17 ani de inchisoare, dupa ce a omorat in bataie o persoana intr-un sat din Alba. Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat sentinta definitiva intr-un dosar de omor cu un inculpat in varsta de 30 de ani si victima de 48 de ani. Instanta a mentinut prin […]