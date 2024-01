Stiri pe aceeasi tema

- Mary Donaldson, originara din Australia, se pregatește sa devina regina Danemarcei duminica, cand soțul ei, Prințul Moștenitor Frederik, va accede la tron. Recunoscuta pentru eleganța și rafinamentul sau vestimentar, Mary, fost director de marketing, a parcurs un drum impresionant de la Tasmania, locul…

- Lisa Bonet a depus actele de divort de Jason Momoa la doi ani de cand cei doi actori au anuntat ca se despart, potrivit The Guardian. Bonet, in varsta de 56 de ani, al carei nume legal este Lilakoi Moon, a depus luni, la tribunalul districtual din Los Angeles, documentele pentru a pune capat casatoriei…

- Spaniolul Rafael Nadal, 37 de ani, se pregatește de revenire in circuit. Se afla la Brisbane (Australia), acolo unde va juca dupa o pauza de aproape un an. Competiția se desfașoara intre 31 decembrie și 7 ianuarie. Cazut pe locul 672 ATP, Nadal a vorbit despre ce-l așteapta in sezonul 2024. Și spune…

- Ucraina, dar si Republica Moldova au fost luate din nou in calcul de revista The Economist pentru a fi desemnate „tara anului 2023” intr-un an marcat de razboaie si derive autoritariste, insa in cele din urma, alegerea jurnalistilor s-a oprit asupra unei tari care a dovedit ca se pot castiga alegeri…

- Fabrica de Arme Cugir, ACHITATA pentru ucidere din culpa. Familia unei femei decedate, lasata fara despagubiri morale Curtea de Apel Alba Iulia a achitat Fabrica de Arme Cugir pentru infracțiunea de ucidere din culpa, dar i-a aplicat o amenda penala in valoare de 100.000 de lei. Familia victimei ramane…

- Kathleen Folbigg a fost achitata de uciderea celor patru copii minori ai sai, dupa o lupta de 20 de ani pentru a-și reabilita numele, dupa ce a fost etichetata drept cea mai teribila criminala in serie din Australia, scrie The Guardian.Era de așteptat ca Folbigg sa ceara o despagubire record din partea…

- Arabia Saudita a fost confirmata marti ca unic candidat pentru organizarea Cupei Mondiale de fotbal masculin din 2034, ceea ce starneste ingrijorari cu privire la capacitatea FIFA de a-si respecta angajamentele privind drepturile omului, informeaza The Guardian.Dupa ce Australia a decis sa nu candideze,…

- O echipa din Romania participa la sfarsitul acestei saptamani la finala unei competitii internationale, care-si propune sa incurajeze si sa sprijine cercetarea dedicata dezvoltarii inimii artificiale. Proiectul MAVIS, al Centrului de Inovare si Transfer Tehnologic al Universitatii de Medicina si Farmacie…