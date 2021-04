Concursul Eurovision, pe post de „test Covid” Guvernul olandez a declarat ca intentioneaza sa foloseasca concursul muzical Eurovision pentru a testa cum s-ar putea deschide industria muzicala in siguranta in timpul pandemiei. Potrivit BBC, autoritatile vor permite un numar limitat de spectatori olandezi la evenimentul care va avea loc pe Arena Ahoy din Rotterdam, in luna mai. 3.500 de fani vor putea intra pentru a viziona repetitiile, semifinalele si finalele de pe 22 mai. Evenimentul va fi supravegheat de Field Lab, acelasi grup care a realizat teste pentru prezenta in siguranta intr-o sala de concert, pe un stadion de fotbal si la un festival… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

