Concursul Enescu, la Ateneu: Nu mai este nevoie ca spectatorii să prezinte dovada vaccinării, test PCR negativ sau dovada prezenței anticorpilor Incepand din data de 14 mai, iubitorii muzicii clasice sunt invitați sa vina la Ateneu, pentru a urmari in sala concertele și recitalurile Concursului Enescu 2020/2021, doar cu bilet, masca de protecție și respectarea distanței fizice intre persoane, conform Hotararii Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența, din data de 13 mai 2020. Astfel, in urma acestei Hotarari, nu mai este nevoie ca spectatorii sa prezinte dovada identitații, dovada vaccinarii, un test PCR negativ facut in ultimele 72 de ore, sau dovada prezenței anticorpilor pentru COVID 19, deoarece locurile care vor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

