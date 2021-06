Stiri pe aceeasi tema

- Concursul pentru admiterea in Corpul diplomatic si consular al Romaniei a fost suspendat, din cauza unui candidat. Acesta a chemat in judecata MAE pentru ca solicita cunoașterea a doua sau mai multe limbi straine, din care una trebuie sa fie engleza sau franceza. Iar Curtea de Apel Cluj i-a dat caștig…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta suspendarea procedurilor de concurs de admitere in Corpul diplomatic si consular al Romaniei, in urma unei decizii a Curtii de Apel Cluj intr-un dosar in care o persoana a invocat lipsa de legalitate a conditionarilor privind cunoasterea a doua sau mai multe…

- Dana Girbovan, președinte UNJR și al Curții de Apel Cluj, explica decizia CJUE luata zilele trecute. Girbovan susține ca instituția europeana nu a impus statului roman sa desființeze SIIJ. Curtea a decis marti, 18 mai, ca este de competenta instantelor nationale sa verifice daca infiintarea si functionarea…

- Curtea de Apel Cluj a admis sesizarea Comisiei de cercetare a averilor din cadrul aceleiași instanțe și a dispus confiscarea a aproape 2,7 milioane de lei, reprezentand avere nejustificata, de la primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș, potrivit instanței. Sentința nu e definitiva.„Admite sesizarea…

- Sentința de condamnare a polițistului de la Permise Auto Bistrița-Nasaud, Claudiu Lup, și a lui Ilie Vartolomei a fost redactata de catre instanța Curții de Apel Cluj. Chiar daca cei doi inculpați au incercat din rasputeri sa anuleze interceptarile din dosar, efectuate de ofițerii de la Protecție Interna,…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi, 25 martie 2021, urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din funcția de judecator a doamnei Elena-Anca Pirvulescu, președintele Secției civile a Curții de Apel Brașov - pensionare, la data de 25 martie 2021; Decret privind eliberarea…

- Șapte salajeni au fost condamnați, zilele trecute, de magistrații Curții de Apel Cluj la inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei pentru comiterea infracțiunilor de contrabanda sau producere de produse accizabile (bauturi alcoolice) ce intra sub incidența regimului de antrepozitare in afara unui…