- Gabriela Porumbel a demonstrat ca nu se teme de provocari, oricat ar fi ele de surprinzatoare. Porumbița de la Chefi la cuțite a luat așadar decizia de a-și vopsi toata fața albastra, fara nicio ezitare, de dragul colegilor din cadrul show-ului culinar. Iata ce cadou inedit le-a pregatit fosta concurenta…

- Bucurie mare in familia Chefi la cuțite! Roxana Vasile, fosta concurenta din echipa lui Sorin Bontea din sezonul trecut, este insarcinata. Cea care a dat marea veste a fost buna ei prietena Gabriela Porumbel, cunoscuta ca Porumbița, tot o fosta concurenta!

- Florin Dumitrescu i-a spus lui Speak motivul pentru care iși suna soția in fiecare pauza de la Chefi la cuțite. Celebrul jurat susține ca el și Cristina se iubesc foarte mult și ca nu pot sta desparțiți o lunga perioada de timp, motiv pentru care o suna de fiecare data cand are liber. Cei doi au o casnicie…

- Gabriela Porumbel, cu numele de show Porumbița, poarta in suflet o mare durere, pe care fanii sai au aflat-o abia dupa eliminarea ei din cadrul competiției culinare Chefi la cuțite. Fosta concurenta are o fetița de cinci ani, Antonia Maria, care sufera de autism. Gestul colegilor din cadrul show-ului…

- Echipa lui chef Florin Dumitrescu a ajuns la duel in aceasta seara la ”Chefi la cuțite”. Gabriela Porumbel, alias Porumbița, din echipa lui Florin Dumitrescu a parasit bucataria celui mai iubit show culinar cu ochii in lacrimi. Concurenta a fost eliminata pe baza unui preparat cu pepene și cușcuș.

- Cu toate ca fac parte din echipe adverse, Keed și Andra Mihail le-au dezvaluit fanilor care este adevarata relație dintre ei doi. Concurenții de la Chefi la cuțite au postat o imagine emoționanta pe rețelele de socializare, iar fanii au reacționat imediat.

- In ediția 19 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” am putut sa il cunoaștem pe Patrick Coman, un bucatar din Bistrița Nasaud care i-a facut pe jurați sa se ridice de pe scaune!

- In episodul 18 al sezonului 9 Chefi la Cuțite, George Petcu s-a prezentat in fața celor trei chefi cu o supa inedita. El a mizat pe combinațiile de gusturi și arome și a sperat ca ii va convinge pe jurați sa-l treaca in etapa urmatoare.