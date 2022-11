Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai bune concurente din show-ul culinar de la Antena 1 l-a dezamagit grav pe Catalin Scarlatescu, deoarece nu s-a implicat in proba de echipa. In ediția „Chefi la cuțite“ de luni seara, Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu au trait mari emoții la cel de-al șaptelea…

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au degustat toate cele 130 de farfurii din prima de etapa de bootcamp și au decis cine sunt concurenții care merita sa se califice in etapa a doua.

- Proba pentru cea de-a 16-a amuleta a fost una dificila pentru Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu. Cei trei au gatit cu un ingredient pe care nu l-au mai folosit niciodata: oua de emu.

- Dupa primele zece ediții din noul sezon Chefi la cuțite prezentate de Irina Fodor, in ediția difuzata luni, 26 septembrie, de la ora 20:30 la Antena 1, Gina Pistol se alatura din nou celor trei Chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Sezonul 10 al celebrei intreceri gastronomice…

- Jurații de la emisiunea Chefi la cuțite, sezonul 10, au avut parte de o surpriza, in aceasta seara. In cadrul emisiunii, și-a facut apriția Sorin Iles, concurentul caruia i s-au oferit trei cuțite de aur. Acesta l-a ales, in cele din urma, pe chef Sorin Bontea.

- Așteptarea a luat sfarșit pentru fanii Chefi la cuțite! Duminica, 4 septembrie 2022, chef Florin Dumintrescu, chef Sorin Bontea și chef Catalin Scarlatescu au revenit pe micile ecrane ale telespectatorilor cu sezonul 10. Hai sa vezi ce reacție au avut cei trei cand au vazut prin ce schimbari a trecut…

- Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu vor avea parte de o surpriza de neimaginat la „Chefi la cuțite”, sezonul 10. Cei trei chefi vor sta fața-n fața cu sosia celebrului Chef Gordon Ramsay. Sezonul 10 „Chefi la cuțite”, care va debuta pe 4 septembrie la Antena 1, aduce o mulțime de…