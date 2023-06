Stiri pe aceeasi tema

- COPII DEȘTEPȚI… O invațatoare din vechea garda a dascalilor cu vocație, de la Școala Gimnaziala „George Tutoveanu”, a reușit in aceste zile extrem de involburate pentru intreg sistemul de educație, sa arate ce inseamna cu adevarat pasiunea pentru domeniu, in care doar cei haraziți ar trebui sa ajunga!…

- VEȘNICUL EMINESCU… Poetul național, Mihai Eminescu, a fost comemorat la 134 ani de la trecerea sa in eternitate. Elevi mai mari sau mai mici, profesori, oameni de cultura, reprezentanți ai autoritaților locale au participat la momentul „Eternul Eminescu – 134 ani de la moarte”. S-au depus coroane, s-a…

- OLIMPIC… Mihnea Sandu este seful de promotie al gimnaziului care functioneaza in cadrul Liceului „Mihail Kogalniceanu”. Acesta a terminat cei patru ani de scoala cu media 10 pe linie, dar si cu multe participari la concursuri si olimpiade scolare. In clasa a VIII-a, a reusit sa se califice la trei olimpiade…

- A fost rupere de nori in Timișoara. Mai multe pasaje importante din oraș au fost inundate. Șoferii s-au trezit captivi in mijlocul apelor care, in unele locuri, ating jumatate de metru. Probleme au fost și la Spitalul de Boli infecțioase din oraș. Situația este grava in mai multe locuri din Timișoara…

- COMPETIȚIE… Inspectoratul Școlar Județean Vaslui a anunțat numarul de gradații de merit scoase la concurs in acest an. Consiliul de Administrație al instituției a aprobat, in ultima ședința, 209 de locuri, cu 33 mai puține decat anul trecut. Dintre acestea 183 gradații sunt pentru personalul didactic…

- FINAL INCINS… Cu 4 etape ramase de jucat din sezonul regulat al Ligii 4, lupta pentru ultimul loc de play-off e pasionanta. FC Vulturești a profitat de pasul greșit al Garceniului și a revenit pe loc de play-off. Atacantul Ionuț Pintilie a marcat toate golurile in victoria obținuta de Vulturești, pe…

- CARIERA… In perioada 20 aprilie – 5 mai 2023, Inspectoratul de Jandarmi Județean Vaslui recruteaza candidați pentru sesiunea de admitere la cele doua școli militare de subofițeri de jandarmi, din Falticeni, județul Suceava și din Dragașani, județul Valcea. Sunt scoase la concurs 700 de locuri, 350 (din…