Stiri pe aceeasi tema

- Concertele Lara Fabian din Craiova si Bucuresti, amanate din cauza unei boli cu care artista a fost diagnosticata recent, biletele achiztionate ramanand valabile pentru date care vor fi anuntate.”Lara Fabian anunta cu regret fanii despre amanarea concertului din Craiova 17 Noiembrie si a celor…

- CSM Craiova a triumfat zilele trecute si prin sectia de atletism, care a contabilizat medalii frumoase. Protagoniste au fost sportivele care practica proba de marș. Acestea au participat cu brio la Campionatul Național de Marș de seniori și tineret, care a avut loc la București, si au adus revenit cu…

- Cantareața indragita de publicul roman Lara Fabian va reveni pe 18 și pe 19 noiembrie la Sala Palatului cu melodiile sale pline de emoție, iar Bryan Adams se reintalnește cu romanii, iar festivalurile toamnei și recitalurile inedite vor conecta generații și vor da culoare lunii noiembrie, scrie Mediafax.Gala…

- Administratorul judiciar al ELCEN, Sierra Quadrant, anunța ca nu a fost luata inca o decizie in Comitetul Creditorilor privind sistarea furnizarii agentului termic in București, discuția in acest sens fiind amanata. Sierra Quadrant a anunțat inca de saptamana trecuta ca ELCEN ia in calcul oprirea apei…

- Irina Pavlenco din trupa Sweet Kiss trece printr-o perioada extrem. Mama artistei, in varsta de 65 de ani, a murit, la scurt timp dupa ce a aflat ca are o tumora pe creier. Anunțul a fost facut de interpreta, pe contul de socializare. „Ai plecat intr-o lume mai buna, mama mea. Ai plecat la casuța ta…