Stiri pe aceeasi tema

- BOCȘA – Accidentul s-a produs in aceasta dupa-amiaza, pe DN 58B, in orașul Bocșa, pe strada Funicularului, la intersecția cu strada Carpați! „In timp ce un conducator auto, de 51 de ani, conducea o autoutilitara din direcția Reșița catre Timișoara, pe DN 58B, strada Funicularului din Bocșa, la intersecția…

- Cheltuielile de vacanța ale strainilor in Romania, cu Revolut, au crescut cu 86% (vara 2022 vs vara 2021), in timp ce cheltuielile romanilor in strainatate au progresat doar cu 68% Deși veștile sunt bune și arata o creștere a atractivitații Romaniei ca destinație turistica estivala printre utilizatorii…

- Biserica Reformata din Beclean, Hala Minda din Resita si Mina Petrila, primele gazde ale turneului national de pian. Cea de-a sasea editie Classic Unlimited, turneul national de pian care scoate muzica clasica din salile de concert si o aduce in fata publicului larg, in spatii inedite, debuteaza in…

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 8 septembrie, de la ora 19.00, in sala Simfonia, un concert rock-simfonic, in care, alaturi de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitești și dirijorul Iulian Rusu, va urca pe scena indragita trupa rock Proconsul. In program: „Pentru tine”, „Aici cu mine”, „Mi-ai…

- REȘIȚA – Acesta este termenul oficial pana cand lucrarile la extensia UPU a SJUR vor fi finalizate. O extensie despre care managerul SJUR afirma ca arata foarte bine, insa la containere mai e de lucru! Mutarea trebuia sa se fi facut inca din 3 noiembrie 2021, insa containerele n-au fost gata atunci.…

- SOCOLARI – Proiectul Recovery ajunge, in 26 și 27 august, in Caraș-Severin, la Socolari, și este axat pe cercetare artistica și ateliere de creație, mișcare și dans, despre recuperare! In continuarea proiectului (burn)OUT, artistele Irina Marinescu, Andreea Novac, Eza (Alina Ușurelu), psihoterapeuta…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anuntat joi ca Romania trimite in Franta 77 de pompieri si 17 mijloace de intervenție pentru stingerea incendiilor, scrie G4Media. Guvernul a anunțat ca, in urma consultarii cu președintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciuca a convocat,…

- Cu Dominic Fritz primar, Timișoara a ajuns intr-o situație rușinoasa. Edilul venit din Germania a refuzat sa puna la dispoziție recenzori, așa cum il obliga legea, iar din aceasta cauza, reședința județului Timiș se va afla intr-o poziție extrem de complicata pentru urmatorii 10 ani. Fii la…