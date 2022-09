Concerte de neratat, pe toate gusturile, la Zilele Dumbrăviței In zilele de 10 și 11 septembrie vor avea loc „Zilele Dumbraviței”, eveniment la care este așteptata nu numai intreaga comunitate ci și toți amatorii de muzica rock, pop sau populara din zona, cu invitați de seama, dans și mancare buna, precum și cu ateliere, jocuri, sport și teatru, evenimente care vor avea loc in […] Articolul Concerte de neratat, pe toate gusturile, la Zilele Dumbraviței a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Baia populara Sutei din comuna Bodoc va gazdui sambata, 3 septembrie, prima editie a proiectului cultural-educational „Canta padurea”, organizata de autoritatile locale cu sprijinul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor. Pe parcursul intregii zile vor avea loc concerte de muzica clasica si populara,…

- Continue reading EXCLUSIV. Mesaj pentru FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, in direct la Playsport LIVE! Mijlocașul de neratat pentru granzii din Superliga: „Pariez pe el! Puțini sunt de nivelul sau” at Info real.

- In ultimele luni s-a observat destula agitatie pe piata de capital romaneasca. Si nu fara motiv. Investitori cu experienta sau cei novici pe piata de capital din Romania, si-au marit gradul de atentie. O oportunitate cu adevarat rara si cu un grad destul de mare de spectaculozitate este pe cale sa…

- Sorin Poclitaru și Ștefania Iacob le dau intalnire buzoienilor cu poezia și muzica folk joi, 16 iunie, ora 19:00, la Conacul Trandafirilor din Buzau. Evenimentul este organizat de Asociația F.A.I.R. „Despre oameni și femei”, stand-up drama de neratat! Rezervarile se fac la numarul de telefon 0762 855…

- Elena Chiriac a surprins cu cele mai recente declarații pe care le-a facut in direct la TV. Concurenta de la „Survivor Romania” 2022 a spus ca il place mult pe Connect-R, celebrul cantareț care a fost casatorit cu Misha. A pierdut in marea finala de la „Survivor Romania” in fața lui Alex Delea, insa…

- Pasiuni mari și mici pentru toate gusturile și toate varstele, pentru acest sfarsit de saptamana in Baia Mare. Pana in 13 iunie vor avea loc activitați pe Campul Tineretului, Piața Libertații și la Colonia Pictorilor. Evenimentul Baia Mare – orașul pasiunilor mari și mici este organizat de Primaria…