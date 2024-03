Zilele Studenților, eveniment organizat de Asociația Festivaluri Pentru Tineri și Universitatea Politehnica Timișoara va avea loc in acest an in perioada 14-16 mai, in Complexul Studențesc, iar organizatorii au anunțat deja cateva nume care vor susține concerte in 2024. Formația americana Onyx, considerata drept eroii hardcore hip hop-ului, va susține un recital in cadrul acestui […] Articolul Concerte cu legendarul grup american Onyx și cu Erika Isac la ediția din acest an a Zilelor Studenților din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .