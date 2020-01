In ultimii ani numarul adolescenților si tinerilor consumatori de substanțe psihoactive, dar și alcool, ori tutun a crescut la noi in țara, avertizeaza organizația „Salvați Copiii” Timiș. Pentru a contracara fenomenul, Salvați Copiii va organiza un șir de evenimente care vor fi promovate in randul tinerilor ca un model alternativ de petrecere a timpului liber […] Articolul Concert rock impotriva drogurilor la Timișoara: Alternative a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .