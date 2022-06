Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Cultural Mioveni va invita la Mioveni, unde veți avea parte de doua weekenduri incarcate in evenimente artistice și activitați menite sa va deconecteze de la cotidian, dedicate aniversarii celor 537 de ani de atestare documentara a orașului. Zilele orașului vor incepe in weekendul 24-26 iunie…

- SFATUL GRANARILOR – AGRIVENTURA 2022 se anunta cel mai amplu eveniment agricol din acest an destinat fermierilor din regiunea de Nord-Est a tarii. Evenimentul va avea loc in perioda 30 iunie - 2 iulie 2022. Invitati speciali sunt membrii trupei „Lupii lui Calancea", care vor concerta joi, incepand cu…

- Festival de muzica rock, parada de motociclete și campionat de rallycross. Centrul Cultural, Primaria orașului și Consiliul Local Mioveni organizeaza, in perioada 24 – 26 iunie, mai multe evenimente, desfașurate sub egida Zilelor Orașului Mioveni. Festivalul Rock’N Ride ce se va desfașura intre 24 –…

- Ediția din acest an a Codru Fest va avea loc in perioada 25 – 28 august și ii are ca invitați pe Hooverphonic, Nneka, Kadebostany, Deliric X Silent Strike cu CTC & Muse Quartet, Macanache, Surorile Osoianu & Lupii lui Calancea, Implant pentru Refuz, Om la luna, Robin and the Backstabbers, Alexandrina,…

- Sebeș: ”Zilele muzicale Carl Filtsch” vineri și sambata. Programul evenimentelor Municipiul Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, organizeaza vineri și sambata un eveniment omagial dedicat memoriei muzicianului Carl Filtsch (1830-1845), nascut la Sebeș și considerat unul dintre cei mai…

- Incepand de astazi și pana duminica seara, in Parcul Obor din București va avea loc celebrul eveniment Targul Anticarilor, dupa doi ani in care restricțiile i-au blocat organizarea Targul Moșilor, numit și „La Moși” sau „Targul din mai”, a fost un balci organizat anual in București, la finele secolului…

- In acest weekend, la Mioveni a avut loc o noua ediție a Sarbatorii Primaverii, Muncii și Bucuriei printr-o petrecere campeneasca, muzica de petrecere, dans și gratare care au sfarait fara pauza, timp de trei zile! ”Sute de persoane au petrecut sarbatoarea de 1 Mai la Faget, alegand sa se relaxeze și…