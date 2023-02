Dupa spectacolul organizat in aceasta toamna la Chișinau, in cadrul caruia a fost lansat și noul album al proiectului, Surorile Osoianu și Lupii lui Calancea au primit mai multe invitații de a susține spectacole in diferite orașe ale Romaniei. Acest fapt a convins organizatorii sa desfașoare in 2023 un turneu in Romania care va cuprinde […] Articolul Concert inedit cu Surorile Osoianu și Lupii lui Calancea, la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .