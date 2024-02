Stiri pe aceeasi tema

- Radio Targu Mureș celereaza Ziua Culturii Naționale printr-un program inedit, organizat pe parcursul a doua zile. De mai bine de șase decenii, radio-ul mureșenilor promoveaza cultura naționala in Romania. Despre surprizele pregatite de Radio Targu Mureș in zilele ce urmeaza, precum și alte detalii,…

- Recordul kilometrilor ajunge la un rider timișorean care a parcurs aproape cat un drum dus-intors din Romania in Papua Noua Guinee pentru livrarea poftelor in 2023. Un restaurant din Timișoara, pe primul loc la nivel național pentru comenzile de mancare livrate acasa.

- Pe data de 20 decembrie 2023, Muzeul Național de Arta din Timișoara iși va deschide porțile pentru un maraton cultural, accesul va fi cu program prelungit in cadrul expoziției “Brancuși: surse romanești și perspective universale”. Organizata de Muzeul Național de Arta din Timișoara, Fundația Art Encounters…

Ce puteți vizita luna aceasta la Muzeul Național al Banatului din Timișoara: Expoziția

- Timisoara has officially ended exercising the title of European Capital of Culture through the gala that took place on Friday evening at the Palace of Culture, in the presence of hundreds of officials, cultural operators, guests from the country and abroad.The interim president of the Chamber of…

- Fundația Interart Triade, in colaborare cu Muzeul Național de Arta Contemporana al Romaniei și centrul reformat Noul Mileniu din Timișoara, verniseaza vineri, 10 noiembrie, la ora 17:00, expoziția „Campo Santo”, curatoriata de Calin Dan și Celia Ghyka. „Realizata intr-un format inedit și lucrand cu…