Concert extraordinar Garou pe 25 octombrie, la Sala Polivalentă, de la ora 19.00: Cine este Garou Garou este artistul care vine pe 25 octombrie la București, nerabdator sa-și intalneasca fanii! El va prezenta la Sala Polivalenta din Capitala, de la ora 19, la data amintita, un eveniment extraordinar „GAROU IS BACK” ca parte a turneului mondial. Garou este poate unul dintre cei mai stralucitori, mai fermecatori si mai carismatici cantareți ai lumii francofone din ultimele doua decenii. Marele lui talent este bine cunoscut publicului din intreaga lume, iar vocea ragusita si sexy, imaginea macho și romantismul fac sa bata intens inimile femeilor. La sfarșitul anilor 90, a intrat in spatiul muzical… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

