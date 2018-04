Stiri pe aceeasi tema

- Filarmonica “Paul Constantinescu” a anuntat ca pregatește un nou concert-eveniment maine, cand invita publicul meloman la o seara Piotr Ilici Ceaikovski. Programul cuprinde Concertul nr. 1 in si bemol minor, pentru pian și orchestra op. 23 și Suita “Spargatorul de nuci“, op. 71 A. La pupitrul orchestrei…

- Repetiție generala cu public la Filarmonica "George Enescu" Filarmonica „George Enescu” dedica concertele de joi, 22 și vineri, 23 martie 2018, maestrului Dan Grigore, care in 2018 sarbatoreste 75 de ani și 60 de ani de la debut. Celebrul pianist va concerta la Ateneul Roman, de la ora 19.00, in compania…

- Trupa Brio Sonores, caștigatoarea emisiunii Romanii au Talent 2014, va susține un concert caritabil, pe 31 martie 2018, in Sala Sporturilor din Dej. Concertul caritabil organizat de Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilitați „Santul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir”, in…

- Comisia Europeana (CE) a anuntat joi ca Romania si alte noua state membre au primit un aviz motivat referitor la netranspunerea in legislatia lor nationala a directivei privind calitatea benzinei si a motorinei.Citește și: Ludovic Orban reacționeaza, la vestea ca ar avea dosar la DNA: Nu am…

- Intra in universul Star WARS! Fanii fenomenului Star Wars și nu numai sunt așteptați la concertul live STAR WARS – A NEW HOPE ce va avea loc in premiera pe 11 martie la Sala Palatului din București. Conceptul presupune proiecția filmului pe un ecran imens, cu dialogurile originale subtitrate in limba…

- Filarmonica “Paul Constantinescu” invita melomanii, pe 15 februarie, de la ora 19:00, la un nou concert simfonic ce va avea loc in Sala “Ion Baciu”. Pe scena vor urca, din nou, invitati de seama: maestrul Walter Hilgers – dirijor si director artistic onorific al filarmonicii – si Emil Visenescu, unul…

- Dupa anul 2017, in care mitul a aniversat 55 de ani de la momentul expozițiunii, Phoenix se intoarce in fața publicului cu un proiect inedit: o sinteza intre ciclul Anotimpurilor prezente pe albumul „Cei ce ne-au dat nume” și Rapsodia 1, emblematica pentru George Enescu. Muzica lui George Enescu nu…

- Romania a inregistrat la finele anului 2017 o inflatie anuala de 2,6%, potrivit datelor comunicate de Eurostat pentru toate statele membre. Ne plasam, astfel, pe locul patru in ce priveste cresterea preturilor, la distanta mare de Lituania (3,8%), Estonia (3,8%), in spatele Marii Britanii (3,0%) si…