- Duminica seara, sub genericul Flight Over Borders, la Iulius Mall a avut un concert special care i-a adus in fața spectatorilor pe DJ Kuky, Jamala și Argatu. Jamala este o cantareața ucraineana de origine tatara și armeana, care și-a inceput cariera cu 22 de ani in urma și a devenit cunoscuta pe plan…

- Asociația Scena Muzicala invita publicul meloman din Lugoj, la un nou concert parte din proiectul „Marea Muzica”, susținut de Corul Ion Romanu al Filarmonicii Banatul. Concertul va avea loc vineri, 15 septembrie, de la ora 19, la Teatrul Municipal „Traian Grozavescu” din Lugoj, și este finanțat…

- Timp de trei zile, la Lugoj are loc cea de-a treia ediție a Festivalului „Orașul JAZZ”, organizat de Asociația Trib’Art printr-un proiect finanțat cu 244.800 de lei din bugetul local al Municipiului Lugoj. La ediția din acest an, care are loc in Piața Iosif Constantin Dragan, pe scena vor…

- Corul National de Camera "Madrigal Marin Constantin", dirijat de Anna Ungureanu, impreuna cu actorul Marius Manole au sustinut luni dimineata, 14 august 2023, un recital in premiera absoluta la rasaritul soarelui, pe malul marii, la Constanta. Corul National de Camera "Madrigal Marin Constantin", dirijat…

- SAMBATA | Judecata poveștilor: Spectacol interactiv dedicat copiilor, a indragitului magician Marian Ralea, in Parcul Tineretului din Sebeș SAMBATA | Judecata poveștilor: Spectacol interactiv dedicat copiilor, a indragitului magician Marian Ralea, in Parcul Tineretului din Sebeș Sambata, 19 august 2023,…

- Catedrala Romano-Catolica din Alba Iulia va gazdui duminica, 6 august 2023, de la ora 18.00 un concert de orga susținut de Geanina Adina Salagean. In program, lucrari de JS Bach, Buxtehude, Couperin, Frescobaldi, Guilmant, Handel, Reger. Geanina Adina Salagean a inceput studiul muzicii la varsta de…

- Cea de-a III-a editie a Festivalului de Teatru si de Film „Serban Ionescu”, dedicat tinerilor creatori de teatru si de film, debuteaza sambata, la ora 21:00, la Pelican Garden, in 2 Mai, cu un concert sustinut de Taraful Saraimanii din Clejani, potrivit news.ro.Participarea este gratuita. CITESTE…

- Miercuri: Concert cu vioara Stradivarius la Biserica Evanghelica din Sebeș, susținut de Alexandru Tomescu Miercuri, 5 iulie, de la ora 19.00, la Biserica Evanghelica din Sebeș, Alexandru Tomescu și Adela Niculescu susțin un concert in cadrul Turneului internațional Stradivarius. Intrarea este libera,…