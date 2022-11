Stiri pe aceeasi tema

- Pe 25 octombrie 2022 va avea loc eclipsa parțiala de soare, anunța reprezentanții Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu". Aceasta va fi vizibila ca parțiala din Romania, in jurul pranzului. O eclipsa de Soare are loc atunci cand Luna trece intre Pamant și Soare, obturand astfel, total sau…

- Ziarul Financiar și CEC Bank au organizat marți, 18 octombrie, in incinta Hotelului "Plaza" din Targu Mureș, conferința "Investiți in Romania – Targu Mureș". Evenimentul s-a bucurat de un interes mare in randul mediului de business mureșean, in sala de conferințe fiind prezenți peste 100 de invitați…

- Ziarul Financiar și CEC Bank organizeaza marți, 18 octombrie, de la ora 16.00, in incinta Hotelului "Plaza" din Targu Mureș, conferința cu tema "ZF – Investiți in Romania". Potrivit organizatorilor, in cadrul conferinței vor fi abordate urmatoarele teme generale: "Cum fac fața economiile locale in noile…

- Secretarul de stat din cadrul Ministerului Sanatatii dr. Adriana Pistol a anuntat, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca la nivelul Spitalului Clinic Judetean (SCJ) Mures a fost identificat un focar de infectie intraspitaliceasca, cu 6 cazuri, din care 5 s-au soldat cu deces,…

- Biscuitii bio din seminte si flori de lavanda, indulciti cu miere de lavanda, produsi de initiatorul primului festival al lavandei din Romania, la Madaras, Ovidiu Rosca, au fost intre cele mai dorite produse la cea de-a VI-a editie a Zilei Nationale a Produselor Agroalimentare Romanesti de la Targu…

- Presedintele executiv al Asociatiei Editorilor din Romania, Mihai Mitrica, a propus joi, in deschiderea celei de-a VII-a editii a Salonului de Carte Bookfest de la Targu Mures, o solutie pentru reducerea consumului de energie electrica, prin stingerea televizorului si aprinderea unei veioze pentru citit.…

- A doua ediție asingurului Festival de sport pentru copii din Romania se va desfașura in perioada 24-25 septembrie intre orele 10:00 și 15:00, in Complexul Weekend – intrarea dinspre raul Mureș. Vino sa incerci "LIVE" peste 40 de sporturi oferite de cluburile din Targu Mureș! BONUS!!! Un loc de joaca…