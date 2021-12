Concert de Crăciun, pe 8 decembrie la Ateneul Român Corul de camera Preludiu si Orchestra Romana de Tineret, dirijate de Andrei Stanculescu, vor sustine un concert de Craciun pe 8 decembrie, la Ateneul Roman, marcand si o premiera in aceasta formula. Solistii concertului vor fi Diana Alexe – soprana, Stefania Chitulescu – mezzosoprana, Andreea Iftimescu – contralto, Andrei Lazar – tenor si Jinxin Chen – bariton. Managerul Centrului National de Arta Tinerimea Romana, Marin Cazacu, a transmis intr-un comunicat: „Tanarul dirijor Andrei Stanculescu, actualul dirijor al Corului de camera Preludiu, apare pentru prima oara la Ateneul Roman intr-un concert… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

