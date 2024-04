Sistemul de Garanție-Returnare, o minune care a durat… trei zile Funcționarea Sistemului Garanție-Returnare de colectare a PET-urilor a durat, ca orice minune de la noi, doar trei zile. Sistemul cu pricina deja s-a „gripat” și multe magazine refuza sa mai perceapa taxa de garanție de 50 de bani pentru ambalaje. Reprezentanții multor magazinelor spun ca RETURO nu mai preia PET-urile sau daca o face dureaza […] The post Sistemul de Garanție-Returnare, o minune care a durat… trei zile appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In lumea nebuloasa a politicii, exista un joc pe care unii il joaca cu maiestrie: mimarea austeritații. Este vorba despre acel artificiu prin care politicienii puterii iși imagineaza ca pot pacali pe toata lumea, facandu-se ca taie din cheltuieli, fara sa atinga nici macar un fir de praf de pe biroul…

- Un județ din Romania vine cu o propunere indrazneața și anume, interzicea telefoanelor in scoli, inclusiv in pauze. Reprezentanții școlii vin și cu explicații. Potrivit acestora, telefoanele mobile folosite de elevi in scoli pot fi o sursa de trauma, mai ales ca majoritatea dintre ei le folosesc in…

- Mai multe țari iau in calcul introducerea unui impozit minim global pentru miliardari. Reprezentanții țarilor G20 au discutat propunerea la un summit de la Sao Paulo, Brazilia, la doi ani dupa ce un acord de referința a aratat ca țarile ar putea acționa impreuna in stabilirea unei cote minime de impozitare…

- Biletele de avion s-ar putea scumpi considerabil din aceasta vara din cauza capacitații limitate a industriei. Avertismentul aparține directorului general Ryanair, cea mai mare companie aeriana din Europa ca numar de pasageri. Michael O’Leary este de parere ca din cauza situației dificile care limiteaza…

- Intr-o inițiativa neobișnuita, reprezentanții societații SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. au ieșit in strada pentru a se intalni și interacționa direct cu beneficiarii serviciilor lor. Aceasta acțiune indrazneața iși propune sa consolideze legaturile dintre companie și comunitatea locala pe care o deservește.…

- Un nou politician este victima deepfake-ului. Este vorba, mai exact, de Marcel Ciolacu a carui imagine a fost folosita pentru a promova investițiile in Hidroelectrica. Videoclipul in care premierul promoveaza investiițile in Hidroelectrica este sponsorizat pe Facebook. Mai mult, videoclipul a aparut…

- Engie, cel mai mare funizor de gaze pentru populație, nu a emis facturi pana acum in luna ianuarie. Reprezentanții companiei anunța ca au fost facute lucrari de actualizare si imbunatatire a sistemelor informatice. Insa, aceștia ofera asigurari și susțin ca procesul de facturare va incepe in cateva…

- Astazi, la ora 9 dimineața, Ministrul Agriculturii se va intalni cu reprezentanții protestatarilor din randul fermierilor și transportatorilor, la sediul Ministerului Agriculturii. Aceasta reprezinta a 9-a zi consecutiva de proteste pentru fermieri și transportatori, care au adus nemulțumiri și provocari…