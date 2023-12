Stiri pe aceeasi tema

- Beneficiarii deveni iși vor putea ridica tichetele de la Centrul Cultural „Dragan Muntean” The post TICHETE DE CALATORIE GRATUITE PENTRU TRANSPORTUL LOCAL appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Roxana Zgardea este o copila in varsta de doar 17 ani, din Deva, care are nevoie de sprijinul nostru. Ea are probleme grave de sanatate, iar medicii au stabilit ca singura soluție pentru insanatoșirea ei este un transplant urgent de maduva de celule stem. Colegii Roxanei…

- Primaria Municipiului Deva și Centrul Cultural „Dragan Muntean” Deva va invita in data de 25 noiembrie 2023, de la ora 20:00, la un concert extraordinar alaturi de binecunoscuta interpreta BIBI. Bibi vine cu noi surprize pentru toți fanii ei, mari și mici, alaturi de MusicLover. Ea este una…

- Primaria Municipiului Deva și Centrul Cultural „Dragan Muntean” Deva organizeaza in perioada 3-5 noiembrie 2023, in Sala Mare a Centrului Cultural „Dragan Muntean”, cea de-a XL-a ediție a Festivalului Concurs Național de Muzica Pop „Stelele Cetații”. In etapa de preselecție a…

- Primaria Municipiului Deva și Centrul Cultural „Dragan Muntean” Deva, va invita in data de 6 noiembrie 2023, ora 19:00, in Sala Mare a Centrului Cultural „Dragan Muntean” Deva, la spectacolul ,, Buricul Pamantului 2”, un spectacol de terapie de grup prin ras, cu indragitul actor Doru Octavian Dumitru.…

- Primaria Municipiului Deva și Centrul Cultural „Dragan Muntean” Deva va invita in data de 23 octombrie 2023, ora 18:00, in sala mare a Centrului Cultural „Dragan Muntean” Deva la spectacolul ,,Judecata Poveștilor”, un spectacol pentru toate varstele. ,,Judecata Poveștilor” este un eveniment…

- „La data de 29 septembrie 2023, Politia Municipiului Vulcan, a fost sesizata de catre un barbat cu privire la faptul ca, sora sa Dudas Mihaela Valeria, in varsta de 39 de ani, plecata la munca in Italia de aproximativ 16 ani, nu a mai putut fi contactata de membrii familiei din data de 28.10.2022”,…

- Elev al Colegiului Național “George Coșbuc” Cluj-Napoca, membru al Clusterului Magic Sciences CJ, a fost cel mai tanar participant la Ediția a IV-a a Salonului Internațional INVENTCOR 2023.Primaria Municipiului Deva și Centrul Cultural „Dragan Muntean” Deva, Asociația CORNELIUGROUP, in colaborare cu…