Cvartetul de coarde "Tiberius" va susține un concert joi, 11 noiembrie, de la ora 19.00 in Sala Mare a Palatului Culturii. Iubitorii muzicii vor avea parte de un program compus din Cvintetul cu pian in Mi bemol Major op.44 de R. Schumann, "Divertissement a la Hongroise" la patru maini in sol minor op.54 de F. … Post-ul Concert cameral la Palatul Culturii apare prima data in Stiri din Mures... Source