Conan Gray a lansat single-ul Winner

- Dunca Laurence a lansat single-ul „Rest In Peace”. Piesa este continuarea lui „Electric Life” și „Skyboy”, primele doua single-uri de pe viitorul album al lui Laurence – Skyboy. „Piesa „Rest In Peace” este un cantec despre a oferi cuiva care iți frange inima intrand și ieșind din viața ta, un simplu…

- Artista Teodora Brody a lansat primul single de pe noul album „Rhapsody” cu London Symphony OrchestraPrimul single de pe viitorul album al Teodorei Brody, „Rhapsody”, inregistrat cu London Symphony Orchestra si distribuit de Signum Classics, a fost lansat joi, informeaza news.ro. Piesa este…

- Solista timișoreanca Silvia Stoiana a lansat o noua piesa, care poarta numele de „Arde Vara“, piesa fiind inregistrata de Atilla Lukinich in studioul DSPrpo. Videoclipul piesei a fost inregistrat pe plaja Ghioroc iar regizorul acestuia este Manderseit Alexandru. „«Arde vara» este un proiect fresh și…

- Sera a lansat single-ul “Best Friend”, continuarea piesei Head Held High, care a obținut statutul GOLD in Țarile de Jos și a adunat peste 30 de milioane de stream-uri la nivel mondial, facandu-l cel mai mare hit al cantareței. Single-ul “Best Friend” este scris de SERA și produs impreuna cu Bas van…

- Olivia Rodrigo a lansat single-ul “Vampire”. Piesa emoționala cruda, dar compusa in mod extravagant, marcheaza single-ul principal de pe albumul GUTS al artistei in varsta de 20 de ani, care va fi lansat pe 8 septembrie. Produs de și co-scris cu Daniel Nigro, principalul partener creativ al lui Rodrigo…

- Berre a lansat single-ul “Kissing Strangers”. Berre Vandenbussche (22 de ani) a inceput sa inregistreze cover-uri ale artiștilor sai preferați in garajul sau și intr-o parcare de langa casa parinților sai. Interpretarile sale emoționante ale cantecelor indragite l-au facut remarcat, iar cand a postat…

- Anitta a lansat single-ul “Funk Rave”. Despre cantec, Anitta a declarat: „Toata muzica pe care am facut-o in ultimul an este muzica de care sunt atat de mandra. Este incredibil de brazilian, cat și pentru intregul glob – m-am asigurat ca suna ca mine. Acest gen reprezinta copilaria mea. Am facut aceasta…

- MidoriStars, prima artista romana care scrie și canta in limba japoneza, a lansat cel de-al doilea single care poarta numele de „Wagamama”. „Wagamama”, care inseamna „egoist” in japoneza, evidențiaza talentul artistei de a combina armonios influențele muzicale estice și vestice. Piesa, scrisa de MidoriStars…