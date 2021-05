Stiri pe aceeasi tema

- Inegalitatea de sanse si discriminarea nu sunt percepute in Romania, din pacate, ca probleme presante, dar statisticile furnizate de institutiile europene sau de structuri private arata ca, in realitate, inegalitatile exista si sunt importante, a declarat, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale,…

- In Romania este important ca spiritul antreprenorial feminin sa se manifeste "mai plenar", a declarat, miercuri, presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, adaugand ca in foarte multe domenii de activitate, mai ales in sport si cultura, performantele sunt in mare parte realizate de romance.„Am…

- Proiectul Pactul Pentru Munca (PPM) continua intr-o forma menita sa sustina implementarea masurilor de stimulare a pietei fortei de munca identificate de-a lungul celor doi ani de dezbateri cu mediul de afaceri, a anuntat joi Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF). ‘In acest context,…

- Femeile sunt sefi de stat sau de guvern in 22 de tari si doar 24,9% dintre parlamentarii nationali sunt femei, iar in ritmul actual de progres, egalitatea de gen in randul sefilor de guvern va dura inca 130 de ani, subliniaza Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF). "Anul…

- Ciprian Paraschiv, presedintele Politehnicii Iasi, a lansat un nou atac asupra echipei lui Gheorghe Hagi. Acesta sustine ca clubul de la malul marii nu a vrut sa dea drumul la nocturna in meciul de saptamana trecuta.

- Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) se extinde in Transilvania, lansand sucursala de la Cluj, condusa de antreprenoarea Sigina Luca, cu o experienta de business de peste 15 ani, in prezent presedintele unui grup de firme din care face parte si Luna Cleaning, firma infiintata…

- Conducerea Primariei Sfantu Gheorghe le recomanda proprietarilor terenurilor expropriate in vederea construirii centurii ocolitoare a municipiului sa se adreseze instantei de judecata daca sunt nemultumiti de contravaloarea acestora. Reprezentantii Primariei mentioneaza, intr-un comunicat de presa remis…