Stiri pe aceeasi tema

- Piața Tricolorului din municipiul Targoviște a gazduit un ceremonial militar, inchinat „Micii Uniri”, act istoric desavarșit la 24 ianuarie 1859. In acest an, se implinesc 164 de ani de la unirea Moldovei cu Tara Romaneasca sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1859-1866). Punand bazele…

- Maine dimineața, pe 24 Ianuarie, și angajații feroviari din toata țara sarbatoresc 164 de ani de la Unirea Principatelor Romane de catre Alexandru Ioan Cuza, primul pas spre infaptuirea statului național unitar roman. Astfel ca Trenul Unirii – IR 1661 – va pleca din București Gara de Nord la ora 06:25…

- Taranul Ion Roata a intrat in legenda. El a jucat un rol important in infaptuirea Unirii sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, fiind ales deputat in divanul Ad-hoc al Moldovei. Inspirat de povestea lui, Ion Creanga l-a facut personaj de poveste.

- Ocaua si metrul etalon au fost unitati de masura introduse de Alexandru Ioan Cuza in anul 1864. Legenda spune ca domnul Principatelor Romane obișnuia sa umble prin targuri, deghizat in targovet sau taran, si sa verifice daca se respecta legea.

- In plin val de gripa si viroze, sectia de Pneumologie a spitalului din Husi, judetul Vaslui, a fost inchisa. Toti bolnavii sunt redirectionati catre spitalele din Vaslui si Barlad, informeaza Antena 3 CNN.

- Transferul lui Deian Sorescu la FCSB a intrat in impas. Deși imprumutul fotbalistului in Romania parea o certitudine in cursul zilei, Mihai Stoica, managerul general al roș-albaștrilor, a anunțat ca mutarea e blocata in acest moment. Discuțiile dintre cele doua parți s-ar fi impotmolit din rațiuni financiare.…

- Mai multe cartușe de infanterie provenite din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial au fost gasite, luni, de muncitorii care efectuau lucrari la o aductiune cu apa in comuna Grivita, din județul Vaslui. Dupa verificari amanuntite efectuate in zona de echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului…

- Situația TRAFICULUI, RADARELE sunt pe șoselele de la prima ora a diminetii, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca sunt semnalate condiții de ceața, vizibilitatea fiind redusa sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele…